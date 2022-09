Mini olimpiadi del Municipio III di Bari, oltre 1500 partecipanti fra i quartieri di San Girolamo e San Paolo

Oltre 1.500 persone, tra bambini, adulti e anziani, hanno preso parte alla settimana di eventi sportivi previsti per la prima edizione delle 'Mini Olimpiadi Municipio 3': la rassegna, organizzata dal comitato locale del Csi, il Centro Sportivo Italiano e dal Municipio 3 del Comune di Bari, si è conclusa ieri sera con la cerimonia di premiazione degli atleti, alla quale hanno preso parte il presidente, Nicola Schingaro e l’assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli.

Il programma delle gare si è svolto da lunedì 5 a domenica 11 settembre presso i quartieri San Paolo e San Girolamo di Bari, coinvolgendo in particolar modo il Pala Laforgia, il parco 'Papa Giovanni Paolo II' ed il lungomare IX maggio. Alle tante attività hanno partecipato sia i più piccoli, impegnati nelle categorie under 10 e under 13, sia i più grandi (under 16 e over 18) con tornei di calcio, pallavolo, basket e sport individuali, organizzati dal comitato barese del Centro Sportivo Italiano.

"L’obiettivo principale della manifestazione è stato quello di integrare sport, territorio, ambiente e inclusione sociale con la realizzazione di competizioni sportive afferenti a diverse discipline – ha dichiarato Nicola Schingaro, presidente del Municipio 3 di Bari – Ringrazio la commissione sport e il suo presidente Onofrio Poliseno per l’ottimo lavoro svolto".