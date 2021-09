Cartabia a Bari, la ministra nella città vecchia in visita alla Basilica di San Nicola

Si è recata anche a Bari vecchia, per una visita alla Basilica di San Nicola, la ministra della Giustizia Marta Cartabia, oggi in città per partecipare ad alcuni incontri istituzionali. La Guardasigilli ha raggiunto la Basilica accompagnata dal sottosegretario alla Giustizia, l'avvocato barese Francesco Paolo Sisto, accolta dal priore, padre Distante.

La giornata barese di Cartabia si è aperta con una visita negli uffici giudiziari di via Dioguardi, dove ha sede il Tribunale penale, quindi la ministra si è spostata in piazza De Nicola per un incontro sul tema 'L'ufficio per il processo', tenutosi nella sede della Corte di Appello.