Il ministro dell'Interno Piantedosi a Bari: in Prefettura la riunione del Comitato Ordine e Sicurezza

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è giunto a Bari per presiedere, in Prefettura, la riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Alla riunione, convocata dalla prefetta Antonia Bellomo, hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Bari e metropolitano, Antonio Decaro, il Procuratore della Repubblica, Roberto Rossi, il questore Giovanni Signer e i vertici delle Forze dell'Ordine.