Dimensionamento scolastico, il ministro Valditara a Bari: "Non chiuderemo scuole, la Puglia guadagnerà 10 autonomie didattiche"

Nessuna chiusura di istituti, ma riorganizzazione dei plessi scolastici assegnati alla responsabilità dei dirigenti scolastici. È questa la linea guida del programma di dimensionamento, annunciato a Bari dal ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Valditara.

Il responsabile del dicastero dell'Istruzione, giunto nel capoluogo pugliese per partecipare all'evento 'La scuola, un cantiere sempre aperto sul futuro', ha dichiarato, nelle parole raccolte dall'Ansa, che "Con il dimensionamento non chiuderemo le scuole, ma razionalizzeremo le reggenze".

"In Puglia - ha spiegato il ministro - ci sono 51 reggenze, in tutta Italia sono 860. Noi vogliamo eliminare le reggenze in modo che ogni dirigente lavori su una scuola. Rispetto a quanto previsto dalla legge attuale, la Puglia guadagnerà dieci autonomie scolastiche. Il dimensionamento è una misura che ci è imposta dalla Commissione europea".

Il ministro Valditara ha visitato anche l'istituto scolastico barese 'Santarella-De Lilla "Una scuola che ha saputo lavorare bene sull’inclusione e ha saputo promuovere il merito - ha scritto Valditara sulla sua pagina facebook - Ho ancora sottolineato l’importanza degli istituti tecnici e professionali, dell’orientamento e della personalizzazione. Ho evidenziato l’importanza del merito e della valorizzazione dei talenti. Sono convinto che bisogna rovesciare quel modello piramidale novecentesco in cui si avvalorava un tipo di intelligenza tralasciando le altre. Ci sono invece tante capacità diverse da valorizzare".