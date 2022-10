Intesa fra Uniba e Centro di Giustizia Minorile per la Puglia, approvato regolamento del Polo Universitario Penitenziario

I giovani detenuti affidati al Dipartimento di Giustizia Minorile, ed i detenuti in esecuzione penale esterna potranno regolarmente iscriversi ai corsi dell'Università di Bari ed usufruire dei servizi e delle strutture dell'offerta formativa. L'ateneo del capoluogo pugliese ha approvato il protocollo di intesa con il Centro Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata e l'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna per favorire lo sviluppo culturale e la formazione universitaria dei detenuti negli istituti penitenziari della Puglia ai fini del loro reinserimento.

È stato inoltre ratificato il regolamento di funzionamento del Polo Didattico Universitario Penitenziario diretto a disciplinare le modalità di accesso agli studi universitari alle persone private della libertà personale per effetto di un provvedimento dell?Autorità Giudiziaria, nel rispetto dell?Accordo quadro stipulato tra il Dipartimento dell?Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Puglia e della Basilicata e l?Università degli Studi di Bari Aldo Moro e le altre Università del territorio Pugliese. Il regolamento si intende esteso all?Ufficio interdistrettuale per l?esecuzione penale esterna e al Centro per la Giustizia Minorile.

Sono destinatari delle attività formative tutti coloro i quali sono soggetti ad una qualunque limitazione della libertà personale dovuta a provvedimenti dell?autorità giudiziaria, ossia detenute e detenuti, internate ed internati, di nazionalità italiana ed estera, presenti negli istituti penitenziari di Puglia e Basilicata, nonché imputati, condannati sottoposti a misure e sanzioni di comunità ed alternative alla detenzione.

Le studentesse e gli studenti potranno richiedere l?iscrizione a tutti i percorsi formativi (lauree triennali, magistrali e a ciclo unico,) attivati dall?Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con il solo limite dei corsi di studio che richiedono condizioni obbligatorie di frequenza non compatibili, a discrezione delle strutture didattiche, con la condizione di soggetto privato della libertà personale. Le studentesse e gli studenti del Polo Universitario Penitenziario dell?Università degli Studi di Bari sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie. Essi sono anche esonerati dal pagamento della tassa regionale e dell?imposta di bollo, che vengono assolti dall?Amministrazione universitaria. Sono previste attività di orientamento e tutorato e modalità di accesso specifiche ai servizi bibliotecari.