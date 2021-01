Operatori sanitari nelle scuole, tamponi rapidi e vaccini per il personale: la Puglia si prepara al ritorno in classe in sicurezza

Istituzione del team degli operatori sanitari nelle scuole, un programma di esecuzione sistematica di tamponi antigenici rapidi negli operatori scolastici e un piano strategico per la vaccinazione anticovid degli stessi operatori, in base a un criterio di età e presenza di fragilità. Sono le tre direttrici su cui la Regione Puglia baserà il rientro a scuola in sicurezza per gli alunni, previsto a partire dal primo febbraio (l'ordinanza prevede per le scuole superiori un massimo del 50% degli alunni in presenza in classe). Linee guida inserite nel Piano per la ripartenza della scuola in sicurezza, approvato questa mattina dalla Giunta regionale.

Il piano, in particolare, si struttura su 12 punti fondamentali, inseriti tra gli 'Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia'. Tra questi, come ricorda l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, abbiamo "l'individuazione del referente per il Covid-19, sia in ambito scolastico che in ambito Asl, l'istituzione del team Toss (Team Operatori Sanitari Scolastici) Covid-19 (indicato come elemento essenziale per garantire il rientro a scuola in sicurezza), la gestione del caso sospetto allo screening sistematico del personale scolastico e le vaccinazioni per il personale scolastico, la gestione dello studente con patologie gravi e/o immunodepresso, la gestione sociale per i soggetti sottoposti ad isolamento, fino al monitoraggio degli operatori scolastici e degli studenti fragili".

Il piano sarà appunto attivo dal primo febbraio e la Giunta ha specificato che tutte le azioni la strategia di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 in ambito scolastico, potranno trovare progressiva attuazione in ragione delle risorse tecnico-organizzative e professionali che potranno essere impiegate per la messa a regime del modello di governo definito. La Giunta ha inoltre incaricato i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali all’applicazione degli indirizzi contenuti nel documento degli indirizzi operativi mentre la Sezione Promozione della Salute e del Benessere dovrà occuparsi dell’adozione degli eventuali provvedimenti attuativi e del monitoraggio dell’andamento delle attività di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 in ambito scolastico con il coinvolgimento del 'Tavolo di coordinamento regionale Istruzione e Benessere'.