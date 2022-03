Cento giorni di monopattini Tier a Bari: "Oltre 25mila corse effettuate e 5mila utenti registrati"

Oltre 25mila corse effettuate e 5mila nuovi utenti registrati: è il bilancio di Tier dopo soli 100 giorni dall’avvio del servizio dei monopattini a Bari. Si tratta di un risultato che va oltre le attese della società leader in Europa per lo sharing innovativo e sicuro di micromobilità che offre un'alternativa ecologica per gli spostamenti urbani. Dopo questo primo successo nel capoluogo pugliese, l’obiettivo per i prossimi mesi è l’espansione del servizio urbano, includendo altre opzioni di mobilità intermodale e sostenibile.

"Siamo orgogliosi del risultato ottenuto da TIer a Bari e non intendiamo fermarci. La città ha risposto con grande entusiasmo allo sharing dei monopattini come dimostrano i numeri di nuovi utenti" ha dichiarato Saverio Galardi di Tier. “Con l’arrivo della primavera e di un clima più piacevole, siamo certi che questo trend positivo crescerà ulteriormente. Siamo molto soddisfatti della sinergia che si è creata tra Tier e la città. Bari è un esempio per come la micromobilità si è integrata nelle abitudini di mobilità dei cittadini, e Tier è orgogliosa di essere parte di questo progetto. Siamo convinti che questo sia solo l'inizio di un lungo sodalizio tra Tier e la città di Bari”.