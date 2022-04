Anche a Bari la mobilitazione per la sottoscrizione di un appello al Parlamento per la legge sul fine vita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

COMUNICATO STAMPA Bari, 07.04.22 MOBILITAZIONE PER SOTTOSCRIZIONE APPELLO AL PARLAMENTO PER LEGGE SUL FINE VITA La bocciatura da parte della Consulta per lo svolgimento del Referendum Eutanasia legale è arrivata si inaspettata, ma non ci ha né demoralizzati né mortificati come qualcuno sperava. E non abbiamo riposto nel cassetto il nostro progetto di libertà, in quanto detto avvenimento incidentale ci ha viepiù rinvigoriti instillandoci la forza necessaria per lottare ed andare avanti. Intanto il primo effetto connesso con l'eliminazione del Referendum è stato l'aumento del numero di persone che, stanche di condurre senza prospettiva una vita per loro divenuta insopportabile, si sono rivolte all'estero per cercare quella dolce morte che nel nostro Paese viene ancora preclusa. Persa la speranza di poter ricorrere a questo nobile strumento di democrazia diretta qual è il Referendum, dobbiamo auspicare e lottare affinché il Parlamento sopperisca alla decisione di inammissibilità dello stesso da parte della Corte Costituzionale. Ai nostri diritti non rinunceremo; lo scippo referendario non fermerà il nostro desiderio di libertà fino alla fine in quanto consapevoli della maturità del popolo italiano e della crescente diffusione della cultura del fine vita. Per questo ci mobilitiamo tornando nelle piazze per chiedere ai cittadini di sottoscrivere il nostro appello affinché il Parlamento non solo legiferi ma approvi una legge priva di discriminazioni. Tutti sono invitati presso i nostri banchetti che si terranno nei giorni 8, 9 e 10 aprile secondo il seguente calendario: 1. venerdì 8 presso l'esercizio MY DAY (sito in via Sparano da Bari 143), dalle 16,30 alle 20,30 2. sabato 9 presso BACIO DI LATTE (sito in via Sparano da Bari 13) dalle 16,30 alle 20,30 3. domenica 10 presso CICLATERA SOTTO IL MARE (sito in via Venezia 16), dalle 10,00 alle 13,00. Gaetano Sisto Cellula Coscioni Bari