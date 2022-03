I giardini di Modugno si colorano di giallo: dieci alberi di mimosa nei parchi cittadini

L'iniziativa, in collaborazione con l'associazione Gens Nova, nell'ambito di 'Non solo Lotto', programma di eventi patrocinati dal Comune in onore della Giornata Internazionale della Donna. Su ogni albero un fiocchetto azzurro, omaggio alle donne ucraine