Inaugurato un nuovo parco nella cava dell'ex cementeria di Modugno: "E' il primo passo, espansione con fondi Pnrr"

E' stato inaugurato questa mattina, a Modugno, il nuovo parco 'Pinuccio Loiacono' realizzato nella cava di un'ex cementeria. Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Nicola Bonasia e il primo cittadino metropolitano Antonio Decaro. L'opera, fortemente voluta fin dal 2019 e perseguita dall'amministrazione presieduta dal sindaco Nicola Magrone, realizzata in adiacenza a un campo fotovoltaico realizzato da Italgen, si estende su 26 ettari ed è dotato di una pista ciclabile nonché di un ecomuseo all'aperto.

"Il Parco Pinuccio Loiacono - ha spiegato Bonasia - rappresenta un'opportunità unica per la nostra comunità di godere di un'area naturalistica ad uso pubblico che favorirá il benessere, l'incontro e la sostenibilità ambientale. Sarà un punto di riferimento per famiglie, amanti della natura, appassionati di sport e ciclismo e per tutti coloro che desiderano trascorrere del tempo all'aria aperta, godendo della bellezza del nostro territorio". Per il sindaco della Città metropolitana Antonio Decaro: "è un esempio concreto di rifunzionalizzazione, e sarà ancora migliore con il finanziamento da 5,5 milioni ottenuti dal Pnrr" che consentirà una maggiore fruizione della grande area.

All'inaugurazione ha preso parte anche Elisa Berlingerio (direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia): "Quello che oggi viene inaugurato è un esempio di economia circolare - ha detto - un esempio da seguire in Puglia di come si possano ripensare e rivitalizzare aree della città ormai dismesse".

Il Parco sarà aperto ogni fine settimana: tutti i sabato e le domeniche dalle 10 alle 17, con ingresso da via Cesare Battisti. Solo nella giornata di domenica 18, invece, alle 10 alle 13. Sarà possibile, inoltre, essere guidati alla scoperta del parco grazie alla disponibilità dell’associazione Alba Adventure.