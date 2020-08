Una app 'anti-assembramenti' per chi va al mare: anche a Mola arriva 'In Spiaggia'

Una app che permette di sapere in tempo reale se il tratto di spiaggia libera desiderato è già affollato, in modo da orientare le scelte di chi si sta recando al mare. Arriva anche a Mola di Bari 'In Spiaggia', la app 'anti-assembramenti', nata dall'idea di due giovani pugliesi.

Già adottata in altri comuni pugliesi e del Barese (come Polignano e Monopoli), la app, gratuita, rappresenta un aiuto per cittadini e amministrazioni alle prese con regole e limitazioni anti-Covid.

"Una volta arrivati a destinazione - spiega il Comune di Mola presentando la app sulla propria pagina ufficiale - il dispositivo permette all’utente di segnalare la propria presenza permettendo, a chi non è ancora arrivato, di scegliere una spiaggia diversa e quindi meno affollata da quella che si occupa. In questo modo, con il contributo di tutti, si potrà godere delle bellezze del territorio rimanendo sempre aggiornati e potendo scegliere liberamente e responsabilmente la propria meta".

La app inoltre consente di salvare le spiagge preferite e permette di scoprire nuovi luoghi, descrivendone le caratteristiche principali. E' inoltre possibile navigare e condividere la posizione con altre persone ed essere sempre informati su eventi locali.

I link per scaricare l'app: Ios – https://apps.apple.com/it/app/inspiaggia/id1518640505; Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=it.innopa.inspiaggia&fbclid=IwAR3A0HVtt6_wd6o2QX48RZPuiN0_ITHYKy5UNeoYka5qhlmGjsCUgzqLSYU