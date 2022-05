Via i rifiuti dalla spiaggia e dai fondali, la pulizia del mare è una gara a squadre: a Mola la tappa della manifestazione 'Spazzapnea'

La pulizia del litorale e dei fondali diventa una gara a squadre tra volontari: vince chi riesce a raccogliere la maggior quantità possibile di rifiuti. Un'iniziativa per l'ambiente particolare, quella che si è tenuta questa mattina a Mola, dove, in contemporanea con altre cinque città italiane (Genova, Venezia, Marina di Pisa, Capri, Palermo), si è tenuta l'edizione 2022 di 'Spazzapnea', iniziativa promossa dalla medesima organizzazione di volontariato.

Ideata a Genova nel 2018 e giunta alla sua quarta edizione, Spazzapnea ha permesso ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri “spazzini del mare” e competere immergendosi in apnea o camminando sui litorali per recuperare la maggiore quantità possibile di rifiuti.

A Mola i partecipanti dell'evento, patrocinato dal Comune, si sono dati appuntamento presso la Lega Navale Italiana. Il tratto di litorale interessato potrà fregiarsi della bandiera "Spazzapnea-Operazione Fondali Puliti" con pubblicazione sul sito ufficiale di Spazzapnea.