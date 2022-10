Zona a traffico limitato in centro e sosta a pagamento: rivoluzione mobilità in arrivo a Mola

Dall'attivazione della Ztl (zona a traffico limitato) alla reintroduzione dei parcheggi a pagamento. Mola si prepara a una "rivoluzione gentile" per la sosta e la mobilità cittadina.

L'amministrazione comunale, infatti, dopo l’approvazione a fine settembre, del Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile, sta portando avanti l'iter per l'introduzione delle due novità. Nei giorni scorsi la Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Colonna ha approvato un apposito atto di indirizzo finalizzato alla istituzione della Zona a Traffico Limitato nel centro cittadino e alla reintroduzione della sosta a pagamento, secondo le indicazioni inserite nello stesso Pums.



E’ prevista, in particolare, l’installazione di varchi per la ZTL in via Francesco Crispi, Corso Umberto, via Cesare Battisti nei pressi di Piazza degli Eroi, via Veneto, via Bovio e Piazza XX Settembre. Le arterie interessate inizialmente dalla reintroduzione della sosta a pagamento saranno: Lungomare Dalmazia, Lungara Porto, Piazza XX Settembre, via van Westerhout, Piazza Kennedy e Piazza degli Eroi. La misura sarà accompagnata da interventi finalizzati a dotare la città di parcheggi di scambio, come quello previsto in Corso Italia, grazie ad un finanziamento regionale.

“La Zona a Traffico Limitato – dichiarano il sindaco, Giuseppe Colonna e l’assessore all’Urbanistica, Nico Berlen - ci consentirà di avere un controllo più ordinato del traffico nelle zone centrali, valorizzando le aree pedonali e garantendo maggiormente residenti e attività commerciali. La reintroduzione, dopo oltre un decennio, in alcune vie, della sosta a pagamento, garantirà, invece, quel ricambio di auto necessario a facilitare la disponibilità di posti auto. Inoltre, il tema della transizione ambientale è strettamente legato alla mobilità che deve essere finalizzata a disincentivare l’utilizzo delle auto a favore di mezzi di locomozione alternativi e sostenibili allo scopo di migliorare la qualità della vita”. Gli uffici competenti predisporranno gli atti conseguenti finalizzati alla realizzazione delle attività. “Certo, come per tutte le novità – conclude Colonna - sarà necessario del tempo per abituarsi e organizzarsi, consapevoli che una città cambia con il contributo di tutti i cittadini”.