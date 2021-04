Molfetta e gli emigrati molfettesi su Rai Italia: le tradizioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Una Pasqua difficile, diversa dal solito, quella di quest'anno segnata dalla pandemia, ma i riti della Settimana Santa continuano e restano un forte richiamo alla propria terra d'origine per chi è andato a vivere all'estero. Si è parlato nel programma quotidiano ideato e prodotto da Rai Italia, interamente dedicato agli italiani nel mondo "L'Italia con Voi" condotto da Monica Marangoni. E' andato in onda il Giovedì' Santo, 1 aprile 2021, nella prima parte del programma è stato dedicato un ampio spazio a Molfetta, attraverso i collegamenti skype sono stati ospiti della puntata Paola De Pinto, Presidente della FeArt ente gestore Museo diocesano di Molfetta, Roberto Pansini Presidente dell'Associazione Oll Muvi conosciuta nel mondo come I Love Molfetta e Antonio e Filomena, emigrati molfettesi che vivono in Pennsylvania. A condurci per mano il priore dell' Arciconfraternite della Morte Onofrio Sgherza ed il segretario Marcello Magarelli per l'Arciconfraternita del Sacco Rosso. Entrambi hanno raccontato la storia delle due processioni, delle splendide statue e dei momenti salienti che caratterizzano questi giorni. A testimoniare invece il legame con Molfetta e i suoi emigranti la famiglia Albanese, Filomena e Antonio, emigrati da oltre 50 anni in America, legatissimi a Molfetta e alle sue tradizioni che considerano la loro seconda casa. La Settimana Santa in Puglia, a Molfetta, è importante anche dal punto di vista del "turismo di ritorno" o "turismo delle radici" che ne consegue dell' impatto economico ad esso legato. Preziosa e determinante è stata la collaborazione dell'Associazione Oll Muvi, conosciuta nel mondo come I Love Molfetta, che insieme alla redazione del programma RAI, per diversi giorni, ha recuperato foto, video, interviste e collegamenti. Per chi vuole rivedere la puntata può collegarsi a questo link di YouTube del Canale ilovemolfetta https://www.youtube.com/watch?v=CuDUohC4Q-U&t=771s Stay Tuned #italiaconvoi #pugliesinelmondo #settimanasantmolfettese #ilovemolfetta #ILM #associazioneollmuvi #tiportooinpuglia #monicamarangoni #rai_italia #USA #RAI

