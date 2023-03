Molfetta e le sue eccellenze premiate nella sala Stampa del Senato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è svolta giovedì 2 marzo, a Roma, nella prestigiosa sala stampa del Senato "Caduti di Nassirya" in piazza Madama, la cerimonia del conferimento di "eccellenza" con riconoscimenti in diversi ambiti. Predominante la Regione Puglia, Molfetta presente grazie a tre "eccellenze molfettesi" che si sono distinti in diversi ambiti. L' evento, su iniziativa del Senatore Antonio De Poli, è stato promosso da Puglia Top Quality, Associazione di produttori che si occupa da anni di promozione della produzione italiana di alta qualità e della dieta mediterranea negli Stati Uniti a tutela del "Made in Italy", presieduta da Giusy Malcangi. Si tratta di un riconoscimento conferito a chi ha portato alto il nome dell' Italia per particolari meriti artistici ed imprenditoriali. Ben tre molfettesi hanno ricevuto la nomination: si tratta dell' imprenditore Francesco De Gennaro, del Cavaliere Roberto Pansini e dello Chef Giuseppe Boccassini. Raccontiamo le loro motivazioni di "eccellenza": Roberto Pansini è Presidente dell'Associazione Oll Muvi, affermata nel mondo con il brand I Love Molfetta, è Consigliere CGPM (Consiglio Generale Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia), delegato della CIM per la PUGLIA, nominato negli USA International Ambassadors per la Società Madonna dei Martiri di Hoboken, nel New Jersey, per il suo costante impegno nel mantenere i rapporti tra le comunità emigrate e la terra d'origine, qualche mese ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, concessa, con Decreto del Presidente della Repubblica, per l'attività che, negli anni, ha svolto e continua a svolgere per la promozione del territorio pugliese nel mondo e per il lavoro di ricucitura in particolare con le comunità emigrate all'estero del nord America. "Dress Code PUGLIA" è il progetto che in questi giorni sta spopolando sul web, nei prossimi giorni atterrerà negli USA. Francesco De Gennaro è CEO di "Via della Spiga Milano", prestigiosa casa di moda che vanta le sue radici negli anni '20 e che ancora oggi rimarca l'impronta di stile del jet set milanese, riproponendo sia nel design dei suoi ambienti, sia nella realizzazione dei suoi preziosi capi. Via della Spiga Milano si distingue nello scenario dell'alta moda sposa seguendo una filosofia di stile unica e irripetibile nel suo genere, garantendo qualità ed esclusività, combinando gusto ed eleganza. L'interesse per l'arte, la moda e lo spettacolo hanno permesso a Francesco De Gennaro di ottenere una prestigiosa nomina: è stato recentemente eletto, infatti, presidente Confidi per il settore cultura. Giuseppe Boccassini pugliese DOC ma cosmopolita di adozione. Chef per passione. Il suo essere Chef è uno stile di vita, la cucina è il suo DNA. Ha acquisito una prestigiosa esperienza muovendo i primi passi in Romagna, passando poi attraverso le Dolomiti, spingendosi sino alle Alpi della Svizzera Francese. Torna in casa e approda come Executive Chef in una delle dimore storiche più prestigiose del Nord Barese. Sin da quando ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo nella cucina, il suo sogno è sempre stato quello di puntare in alto. Giuseppe, fortemente legato e innamorato della sua amata terra delle sue materie prime: "la Puglia". Oggi è alla guida del Ristorante "Gallery Bistrot", con sede a Troia (FG), sui monti dauni, dove punta a raggiungere diversi traguardi. L'incontro è stato moderato con professionalità dal giornalista RAI, del Tg2, Daniele Rotondo. Ospiti prestigiosi e fautori dell'iniziativa il Sen. Antonio De Poli e l'On.le Lorenzo Cesa che hanno parlato di tutela del "Made in Italy", di internazionalizzazione, di difesa delle eccellenze, delle difficoltà burocratiche che incontrano gli imprenditori. L' importanza della sede istituzionale, il calibro dei presenti ha visto l'emozione per molti dei premiati. Poco prima della seduta, era passato per un saluto e congratularsi con tutti, il Sindaco di Bari Antonio De Caro, impegnato in diversi incontri istituzionale nella città eterna. È stata questa anche una buona occasione di incontro per fare rete progettando proficue iniziative future.