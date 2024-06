Un molfettese neo delegato Confassociazioni per il New Jersey

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Continuiamo a rinforzare la nostra già importante struttura organizzativa con persone di alto standing, professionisti, manager e imprenditori di rilievo e azionisti del Paese, condividendo idee, progetti e azioni in nome di un pensiero comune: offrire soluzioni e competenze utili per permettere al nostro Paese di consolidare una leadership culturale, tecnologica e professionale a livello globale che già ci viene riconosciuta. A Roma, il 13 maggio, nella sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, il Presidente CONFASSOCIAZIONI USA Claudio Frasca, alla presenza di una qualificata platea di imprenditori, ha presentato il Neo Delegato per il New Jersey Roberto Pansini. Roberto Pansini è un attivo promotore della cultura pugliese nel mondo, in particolare tra l'Italia e il Nord America. Da oltre vent'anni, sviluppa significative connessioni culturali e sociali attraverso eventi che valorizzano il turismo di radici italiane in New Jersey, New York e Las Vegas. Tale impegno gli ha valso l'Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel dicembre 2022, un riconoscimento del suo contributo alla promozione del territorio pugliese. In qualità di fondatore e Presidente dell'Associazione "Oll Muvi", ha notevolmente promosso il brand "I Love Molfetta", facendo conoscere questa città, una delle più coinvolte nell'emigrazione, a livello globale. Attraverso la sua associazione, ha realizzato oltre 30 progetti di promozione territoriale, incluso un progetto in Argentina: "Incoming Tourist Project" nel 2010, ha ideato l'evento annuale "Excellence Pugliesi", svolto in sedi istituzionali a Roma, in Montecitorio. Ha anche prodotto due documentari: "MatriMovie: il tuo matrimonio al cinema" e "Illuminiamo la tradizione", (We Light the Tradition) quest'ultimo realizzato tra USA e Puglia, premiato in diversi festival internazionali come miglior documentario. Oltre a queste attività, ricopre ruoli di prestigio come Presidente della CIM Puglia, Ambasciatore dei Pugliesi nel Mondo per "Fondazione Italy", nel 2022 è nominato International Ambassador della Società della Madonna dei Martiri di Hoboken e Honorary Member della stessa organizzazione nel New Jersey, è consigliere del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (CGPM) per la Regione Puglia. Un’ottima squadra all’insegna di grandi idee e di progetti concreti. D’altra parte, la CONFASSOCIAZIONI ha raggiunto numeri straordinari: ad oggi ben 725 associazioni di professionisti e imprese, 1 milione e 240mila iscritti, 213 mila imprese con 5,3 dipendenti medi. “Creare cultura condivisa e fare rete vuol dire anche iniziare a riaggregare sistematicamente un settore frammentato come quello delle professioni associative. Stiamo crescendo velocemente ed in modo entusiasmante” Presidente CONFASSOCIAZIONI Angelo Deiana #welightthetrdition #illuminiamolatradizione #ilovemolfetta #robertopansini #USA #NewJersey #hobokenitalianfestival #confassociazione #associazioneollmuvi #pugliesinelmondo