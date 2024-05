Molfetta presente a Roma alla conferenza sulla valorizzazione del turismo delle radici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è tenuta nella mattina del 10 maggio 2024, a Roma, presso la sala stampa della Camera dei Deputati la conferenza sul tema “Turismo delle Radici come volano dello sviluppo economico”. L’evento, fortemente voluto dall’Onorevole Christian Di Sanzo, deputato eletto nella Circoscrizione Centro e Nord America, ha visto la partecipazione di illustri esponenti del settore. Il Presidente Nazionale della CIM (Confederazione degli Italiani nel Mondo), On. Angelo Sollazzo, e la Presidente di Destination Italia, Dina Ravera, hanno esposto le loro visioni e i progetti in corso per promuovere il turismo che valorizza le origini italiane nel mondo. L’On. Di Sanzo ha sottolineato l’importanza di trasformare la filosofia del turismo delle radici in azioni concrete che possano contribuire allo sviluppo economico attraverso la riscoperta delle origini da parte dei milioni di italiani all’estero. La CIM si è già distinta per aver organizzato eventi di successo negli USA, Canada, Argentina e Tunisia, oltre a conferenze in città italiane quali Napoli, Pescara, Perugia e Bari. La presenza di numerosi Presidenti Regionali della CIM e delegati provenienti da tutta Italia ha testimoniato l’ampio sostegno all’iniziativa. Per la CIM PUGLIA un ruolo di primo piano è ricoperto da Roberto Pansini, Presidente CIM PUGLIA, che da oltre due decenni lavora per la promozione della Regione Puglia all’estero. La sua prima mission all'estero del 2010, “Incoming Tourist Project” negli USA e in Argentina (clicca qui) ha coinvolto ampie comunità di emigrati, rafforzando il legame con le proprie radici e promuovendo il turismo di ritorno. L’evento, a Roma, è stato anche l’occasione per promuovere la partecipazione all’Hoboken Italian Festival the feast of Madonna dei Martiri nel New Jersey, USA. Pansini, nominato “International Ambassador” negli Stati Uniti, ha presentato il programma della 98^ edizione del festival, che vede la partecipazione di oltre 120 mila persone tra italiani, pugliesi, americani e turisti, e che si pone come obiettivo la promozione del territorio d’origine. A Montecitorio non è mancato l'invito alle varie Istituzioni presenti nel partecipare a questo evento significativo negli USA, ad Hoboken New Jersey, che celebra l’orgoglio italiano e il forte legame con le proprie origini, dimostrando che, nonostante la distanza, l’amore per l’Italia rimane immutato. #turismodeiritorno #turismodelleradici #CIM #confederazioneitalianinelmondo #ilovemolfetta #associazioneollmuvi #hobokenitalianfestival #america #USA