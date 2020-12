Molfetta su Rai Italia con i suoi emigrati: gli auguri dal mondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Su RAI ITALIA, nel programma "Cristianità" ideato da Suor Myriam Castelli, grazie alla collaborazione dell'Associazione Oll Muvi, gli auguri di Buon Natale e Buon Anno dalle comunità degli emigranti molfettesi nei cinque continenti. Da Molfetta il primo messaggio di auguri, all'interno alla Basilica della Madonna dei Martiri, è Mons Giuseppe de Candia, dell'ufficio Diocesano Migrantes, come conferma anche Suor Myriam, è da anni un'istituzione per le comunità degli emigrati molfettesi, è bello ascoltare gli auguri anche in dialetto molfettese come solo lui sa fare. Dalla Puglia, precisamente da Molfetta, in collegamento Skype Roberto Pansini, battezzato "uomo ponte" con gli emigrati, Presidente dell'Associazione Oll Muvi e ideatore del brand I Love Molfetta, fa parte del CGPM (Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo) della Regione Puglia è delegato della CIM ( Confederazione Italiani nel Mondo) sempre per la Puglia, molti i video che è riuscito a recuperare dagli emigrati pugliesi e dai molfettesi sparsi nel mondo. I video arrivano dalla lontana Australia: da Fremantle, città gemellata con Molfetta, è l'istituzione il Sindaco Brad Pettitt a inviare gli auguri, poi ci sono quelli da Adelaide e Sydney, ma anche dalla Comunità dell' UMA Union Molfettesi d'Argentina, da Panama e la lunga carrellata di auguri dagli USA "from Hoboken, New Jersey, Miami, New York, Florida, Pennsylvania e Las Vegas". "Grazie a tutti coloro che hanno inviato il video in tempo, grazie alla Gent.ma Suor Myriam e a tutta la redazione di RAI ITALIA" - ha dichiarato emozionato Roberto Pansini -. La mission dell'Associazione Oll Muvi, conosciuta nel mondo come I Love Molfetta, non si ferma, davvero importanti sono i prossimi progetti nono solo con le istituzioni ma anche con diversi media importanti tra TV On demand e oramai per RAI Italia è il miglior contatto di riferimento verso gli emigrati molfettesi. Da non perdere, davvero molto belli questi auguri fatti con semplicità e con il cuore, sono inseriti sul canale YouTube di #ilovemolfetta. Questo è il link

