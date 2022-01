Molfetta su Rai Italia, ospite in studio Roberto Pansini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

In onda nel canale dedicato agli Italiani nel Mondo, nella trasmissione “L’Italia con Voi“, ospiti della puntata del 12 gennaio 2022 sono stati i “Pugliesi nel mondo“. A presentare il programma la bravissima Maria Cuffaro e tra gli ospiti presenti in studio Roberto Pansini, Presidente dell’Associazione Oll Muvi, affermata nel modo con il brand I Love Molfetta. Roberto Pansini fa parte del CGPM Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, è delegato della CIM Confederazione Italiani nel Mondo sempre per la Puglia, nominato dalla fondazione Italy “ambasciatore dei Pugliesi nel Mondo“, ma può sicuramente fregiarsi del titolo di “ambasciatore di Molfetta“. Negli studi Rai è stato raccontato una parte delle sue numerose attività già svolte con notevole successo in particolare nel Nord America, nel periodo natalizio, dopo ben due anni di assenza, causa pandemia, tornando a viaggiare e ad incontrare gli emigrati, dove ha promosso il territorio pugliese, gli usi, i costumi e l’enogastronomia avvalendosi proprio delle comunità di emigrati pugliesi presenti negli States. Ospiti della puntata in collegamento dalla Virginia, due eccezionali complici, i coniugi Filomena e Antonio Albanese. Insieme hanno fatto conoscere, attraverso storytelling, testimonial ed diverse immagini, Molfetta, la Puglia e le attività oltreoceano delle comunità italiane in America. Roberto Pansini, da oltre 20 anni, ha creato un vero e proprio ponte che azzera le distanze e unisce le generazione e per farlo si è avvalso di un libro indirizzato ai bambini tradotto in lingua inglese e distribuito nelle scuole di Weehawken e New York, raggiungendo così anche le terze e quarte generazioni, oltre molti americani che hanno scoperto il tacco d’Italia, la Regione Puglia. Tra i progetti realizzati e portati in studio un nuovo gioco di carte, pensato e creato dall’estro di Roberto Pansini, un packaging con il nome del gioco “USA Do You Know Puglia?” , troviamo due mazzi di 50 carte cadauno, ogni carta ha un ricordo e suscita un’emozione, rappresentano la Regione Puglia con i suoi monumenti, il cibo pugliese, le diverse piazza addobbate a festa con le luminarie, un gioco da tavola che ha riunito, specie nel periodo natalizio, le famiglie, i giovani e bambini, facendo conoscere così le bellezze della Puglia. Tutto questo lo hanno confermato anche Antonio e Filomena che hanno in primis giocato con i loro nipoti ricordando i “viaggi” fatti diversi anni fa per riscoprire le proprie radici. Nella puntata è andata in onda anche l’intervista fatta a Mons. Hilary Franco, consigliere della Missione permanente della Santa Sede presso le Nazione Unite a New York. Roberto lo ha incontrato a Manhattan, nell’intervista Mons. Hilary Franco racconta in breve della sua esperienza conoscendo molto bene gli emigrati e tutti i risvolti del fenomeno. Ha ripercorso alcune tappe della sua carriera raccontando aneddoti e curiosità di italiani incontrati nella lontana Australia, Argentina e naturalmente in America. Tra i progetti presentati da Roberto Pansini, c’è stata la dolce sorpresa dell’idea che ha superato i confini nazionali “il Biscotto di Molfetta“, il dono che hanno ricevuto in molti nel New Jersey e New York, in occasione del Christmas Party organizzato dalla Società Madonna dei Martiri dove i quasi 100 partecipanti hanno voluto immortalarsi in foto con “il biscotto di Molfetta”. Pensato da Roberto Pansini e realizzato dal maestro pasticcere Franco Lanza, utilizzando tutti prodotti a Km 0 e made in Puglia, è stato distribuito anche negli studi RAI. Anche qui Filomena, in collegamento dagli States, ha confermato la bontà del biscotto, il suo giudizio è stato importante perchè lei in America insieme alla sorella Lena, emigrate entrambe da 55 anni, realizzano i dolci tipici molfettesi con le ricette tramandate dalla mamma. Creatività e tantissimo lavoro dietro questi risultati raggiunti da Roberto e dalle comunità italiane che nel Nord America. La stessa Maria Cuffaro ha ricevuto dagli ospiti l’invito a partecipare all’evento di settembre quello dell’Hoboken Italian Festival the feast of the Madonna dei Martiri che sarà la 96 edizione. Le associazioni insieme, da Molfetta, dalla Puglia e negli USA, fanno un ottimo lavoro di promozione per la Regione Puglia ha voluto anticipare Roberto Pansini, e non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Diversi i progetti già in cantiere, nonostante le difficoltà della pandemia da superare, ma proprio per questo indossava una t-shirt “portafortuna”, davvero particolare con su scritto in dialetto pugliese “Meh Scià Allegr Allegr” , la traduzione è che non bisogna mollare e con allegria e caparbietà dobbiamo andare avanti. Quindi attendiamo le prossime iniziative delle associazioni siamo certi che non resteremo delusi, merito della passione e la determinazione anche di Roberto Pansini. Qui il link della puntata dell’intervista a Roberto negli studi RAI – “L’italia con Voi” https://www.youtube.com/watch?v=RsERtPFsk0c