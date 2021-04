Ancora in incremento dei casi Covid settimanali in Puglia (+ 6,7%): picco vicino e segnali di appiattimento della curva

Lo rivela la Fondazione Gimbe: il dato è in aumento ma in misura decisamente inferiore rispetto alla settimana precedente quando i contagi erano schizzati del 15,7%

E' aumentato del 6,7% il numero dei casi totali Covid in Puglia nella settimana tra il 24 e il 30 marzo scorsi: è quanto rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe. Il dato è ancora in aumento ma in misura decisamente inferiore rispetto alla settimana precedente quando i contagi erano schizzati del 15,7%.

Nelle ultime due settimane (dal 17 al 30 marzo) è stata rilevata un'incidenza di 598 casi positivi per 100.000 abitanti, valore in salita rispetto all'ultima rilevazione (549 casi/100mila abitanti)

In totale i casi di contagio registrati dal 24 al 30 marzo scorsi sono stati 12.013. L'area cje ha fatto registrare l'incremento maggiore è la provincia di Lecce con un tasso di poco inferiore al 10 per cento mentre Foggia è quella con con il valor epiù basso bassa, di poco sopra il 4 per cento. Per Bari una percentuale poco al di sotto del 7%, sostanzialmente stabile rispetto al 6,8% della scorsa settimana.