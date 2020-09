I monopattini elettrici arrivano a Sant'Anna: dislocati in 4 punti del quartiere

Anche per le strade di Sant'Anna saranno operativi i monopattini elettrici. Questo grazie a una delle due aziende che gestisce il servizio comunale di noleggio dei mezzi a due ruote, Bit Mobility. La novità è stata presentata ieri pomeriggio dal presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, e dall'assessore alle Opere pubbliche, Giuseppe Galasso, che hanno testato i mezzi. I monopattini saranno dislocati in 4 punti del quartiere: nelle vicinanze del centro Longobucco, del Playground, della fermata bus di via Vitale e della rotatoria di via Prayer. Si potrà così raggiungere l’hub Amtab del Polivalente in 5 minuti ed il centro città in meno di 15 minuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ritengo che il Quartiere Sant’Anna meriti le stesse chance di qualunque altro posto del nostro Municipio e dell’intero Comune di Bari - spiega Leonetti - L’obiettivo è quello di estendere il servizio a tutti i quartieri del Municipio 1. Stiamo scommettendo sulle strade già completate e su quelle che verranno, perché siamo certi che il consorzio che si occupa del Comparto Due sarà contagiato dal nostro entusiasmo e completerà i lavori di strade e illuminazione. Parlare di mobilità sostenibile, dinamica e, perchè no, anche divertente, che possa migliorare il nostro modo di vivere la città è una cosa seria".