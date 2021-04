In prova ai servizi sociali infrange la legge: 45enne preso e condotto in carcere

E' stato condotto in carcere un 45enne di Monopoli già condannato per spaccio e collocato in prova ai servizi sociali: l'uomo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, avrebbe commesso ulteriori violazioni e il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato fallita la 'messa in prova'.

Il 45enne è stato rintracciato a Polignano dove è stato catturato: per lui si sono aperte le porte del carcere dove sconterà l'intera pena inflittagli definitivamente, ovvero 9 mesi.