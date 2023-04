Una sirena procace in una piazza di Monopoli: polemiche social per la statua realizzata dagli studenti

Una sirena dalle forme decisamente procaci e un dibattito social decisamente acceso: è quanto accaduto a Monopoli, nel Barese, dopo l'installazione in piazza Rita Levi Montalcini di una statua realizzata dagli studenti dell'Iirs 'Luigi Russo' in base ad una convenzione con il Comune. L'aspetto, piuttosto generoso, della protagonista dell'opera artistica, unito (senza alcuna volontà di associazione o paragone) alla figura austera del personaggio scientifico a cui è intitolata la piazza, sta suscitando numerose reazioni nella stessa comunità monopolitana e online

Tra queste c'è quella dell'attrice barese Tiziana Schiavarelli: "Ho rubato questi scatti dal post di un amico di Monopoli il quale giustamente ha espresso alcune perplessità circa questo 'monumento' piazzato in piazza Rita Levi Montalcini. Già dal primo sguardo, non si direbbe voglia raffigurare l'immagine della celebre scienziata..." fa notare con ironia Schiavarelli.

"PS: non me ne vogliano gli autori dell'opera - aggiunge - né l'amministrazione comunale di Monopoli ma a me questa cosa diverte molto... Chissà che non diventi una ulteriore attrazione per i turisti..."