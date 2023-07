Tartaruga Caretta caretta depone le uova in spiaggia a Monopoli: sorpresa al Capitolo. Area delimitata: "Ora tuteliamo il nido"

A tarda sera è uscita dall'acqua, dirigendosi lentamente verso la spiaggia. In un primo momento, chi ha avvistato quella grossa tartaruga ferma sotto un lettino, in quel lembo di spiaggia tra il Lido dei Tamerici e La Peschiera, al Capitolo di Monopoli, ha pensato a un esemplare in difficoltà. E invece no. Perché in realtà quella tartaruga aveva scelto proprio quell'angolo per deporre le uova. Così, tra la grande sorpresa di alcuni presenti - che hanno immortalato i momenti anche in alcuni video - dopo aver scavato e 'creato' il suo nido, è tornata in acqua.

Immediata è scattata la segnalazione da parte di un giovane cittadino alla Guardia costiera di Monopoli, che ha a sua volta allertato il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Molfetta. Seguendo le indicazioni del responsabile del centro, Pasquale Salvemini, i bagnanti hanno provveduto a creare una prima 'barriera' per proteggere il nido. L'area è stata successivamente delimitata e segnalata dalla Guardia costiera, intervenuta sul posto con Salvemini, che ha verificato l'effettiva presenza delle uova.

Un avvenimento che ha destato stupore, anche perché senza molti precedenti nella zona - almeno in relazione ai casi noti nel recente passato - al contrario di altre aree della Puglia.

La speranza è che tutti possano prestare la dovuta attenzione per preservare il nido fino alla nascita delle tartarughine, soprattutto in un periodo come questo, in cui le spiagge sono particolarmente affollate.

"E' stato molto bello vedere l'entusiasmo dei bagnanti, che si sono attivati e si sono detti pronti a vigilare per salvaguardare le uova - racconta a Baritoday Elisa Giangrasso, comandante della Guardia costiera di Monopoli - Con le nostre pattuglie attive nell'ambito di Mare sicuro effettueremo anche noi dei passaggi nella zona per controllare la situazione, speriamo che anche associazioni ambientaliste eventualmente presenti sul territorio possano contribuire a tutelare il nido".