Si insedia il nuovo arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Satriano: oggi in Cattedrale la prima celebrazione

Alle 17 la celebrazione eucaristica per l’inizio del ministero pastorale: accessi contingentati nel rispetto delle disposizioni anticovid, maxi schermi e diretta tv per consentire a tutti i fedeli di seguire la cerimonia

Si insedia oggi alla guida dell'arcidiocesi di Bari-Bitonto il nuovo arcivescovo, monsignor Giuseppe Satriano. La celebrazione eucaristica per l’inizio del ministero pastorale di monsignor Satriano si terrà questo pomeriggio alle ore 17.00 nella Cattedrale di Bari.

Sessantanni, originario di Brindisi, dal 2014 a capo dell'arcidiocesi di Rossano-Cariati, in Calabria, monsignor Satriano è stato nominato da Papa Francesco per prendere il posto di Francesco Cacucci, che dopo oltre vent'anni ha lasciato la guida dell'arcidiocesi per sopraggiunti limiti d'età.

Gli accessi alla celebrazione, nel rispetto delle norme anticovid, saranno ristretti e contingentati. Per consentire ai fedeli di seguire la messa, è prevista l'installazione di maxi schermi e una diretta tv, su TeleNorba sul canale 10 del digitale terrestre e via satellite su TgNorba24, canale 510 di Sky.