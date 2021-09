Orari dei bus in tempo reale e pianificazione spostamenti: l'app Moovit si espande a Bari

Orari dei bus in tempo reale con sempre più precisione per una mobilità sempre più funzionale alle esigenze degli utenti: l'app Moovit, tra i leader a livello internazionale nella pianificazione di spostamenti con mezzi urbani ed extraurbani, si espande anche a Bari dove era già presente da alcuni anni.

Il nuovo servizio, consultabile già da oggi e realizzato in collaborazione con il Comune e l'Amtab, permetterà di consultare orari in tempo reale dei bus: rallentamenti e ritardi, dunque, non saranno più una sgradita sorpresa controllando l'app, scaricabile gratuitamente.

Dal mese di novembre vi sarà un'ulteriore espansione del tempo reale grazie a Cotrap, il consorzio pugliese del trasporto extraurbano che coinvolge 40 diversi operatori. Sarà dunque possibile avere un quadro preciso di corse e ritardi anche su tutto il territorio regionale.

"Eravamo già presenti a Bari da qualche anno - spiega Carolina Vittucci, partnership manager di Moovit -. Abbiamo voluto raggiungere un tassello come quello del tempo reale. Al centro del nostro progetto c'è l'idea di una trasformazione digitale che punta a lasciare a casa l'auto e adoperare la micromobilita".

Per il vicesindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio, si tratta di "un nuovo passo in avanti verso la mobilità sostenibile e l'integrazione di entità diverse con la possibilità di avere in tempo reale i dettagli su come svolgere un viaggio. Le persone, oramai, sono tornate a utilizzare il trasporto pubblico" dopo i mesi di chiusure e blocchi dovuti alla pandemia Covid, non ancora terminata.

"Dopo aver aggiunto ulteriori tasselli di innovazione le persone stanno ricominciando a dare fiducia agli operatori locali. Inoltre, inglobando anche i dati di Cotrap potremo offrire un servizio metropolitano. Il prossimo passo, in quella direzione, sarà anche integrazione dei biglietti su Muvt", l'app lanciata da Comune e Amtab utilizzata in maniera più specifica per la città di Bari.

Nei prossimi mesi, infatti, saranno ultimati gli studi e i progetti per avviare il biglietto unico amtab-bus extraurbani. I tecnici sono al lavoro per giungere, probabilmente entro il primo trimestre del 2022, al lancio del servizio che permetterà ai baresi di contare su una mobilità sempre più semplice ed integrata, in un contesto nel quale i cittadini, complice la necessità dovuta al Covid, utilizzano sempre di più dispositivi elettronici per pianificare gli spostamenti e pagarli.