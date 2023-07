Artigiana barese scomparsa a 44 anni, il marito contro Salvini dopo messaggio sui social: "Siamo il tuo opposto"

Qualche giorno fa la morte a soli 44 anni di Feliciana Chimenti, artigiana di borse e accessori del quartiere Madonnella di Bari, aveva suscitato commozione in città. A distanza di pochissimo tempo la triste storia è diventata oggetto di discussione sui social.

Nella giornata di oggi il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, ha voluto commentare l'episodio riprendendo una versione circolata poco dopo la notizia della morte di Feliciana, ripresa anche da diverse testate giornalistiche, nella quale si diceva che la donna non si sarebbe sottoposta alle cure per la grave malattia che l'affliggeva, per non mettere in pericolo il bimbo in grembo. Salvini, nel chiudere il messaggio, inviava anche "un abbraccio affettuoso alla figlia".

A stretto giro e, attraverso un post pubblicato sulla pagina fb di una libreria barese, il marito di Feliciana, Gabriele, si è rivolto direttamente a Salvini, smentendo di fatto la versione circolata nei giorni scorsi e spiegando che la moglie "si è sempre sottoposta a tutte le cure previste" e aveva scoperto la malattia solo "dopo aver partorito la nostra secondogenita. L'amore di mia moglie - si legge nel messaggio - era, ed è immenso, verso i nostri figli, verso di me e verso gli 'ultimi', i più sfortunati, tipo quelli che si imbarcano perchè hanno 2 alternative: morire a casa propria di fame/stenti/guerra" o "imbarcarsi (essendo anche al corrente dei rischi del viaggio) nel tentativo di 'svoltare' e cambiare vita".

"Noi (io e la mia famiglia), siamo il tuo opposto - si legge ancora - , bianco/nero, nord/sud, destra/sinistra, salato/dolce. Per cui, se mai dovessimo stilare un elenco di persone da cui non vogliamo abbracci/pietà/compassione, non te la prendere, ma il tuo nome sarebbe sicuramente sul podio". Infine, Gabriele spiega la scelta del nome dato alla piccola: "Un'ultima cosa - si legge ancora nel messaggio -, sai la bambina da voi citata come si chiama? Carola. Nome ispirato da 3 guerriere, le due nonne (Carmelina/Laura) e Carola Rackete".