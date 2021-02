L'omaggio di Bari a Franco Cassano: in città manifesti per ricordare il sociologo scomparso

Il Comune di Bari rende omaggio a Franco Cassano, il sociologo ed ex parlamentare barese scomparso ieri. Questa mattina, in diversi punti della città, sono comparsi dei manifesti che, accanto al volto di Cassano, riportano una citazione tratta dal suo 'Pensiero Meridiano', pubblicato nel 1996: "Pensiero meridiano - si legge - è quel pensiero che si inizia a sentir dentro laddove inizia il mare, quando la riva interrompe gli integrismi della terra".

Questo pomeriggio, alle 16, si terrà la cerimonia laica in ricordo di Cassano nell'atrio del Palazzo Ateneo: l'accesso, per via delle norme anti-Covid, sarà consentito a un massimo di 60. La cerimonia sarà comunque trasmessa in streaming sulla pagina www.uniba.it. La camera ardente è allestita nell'aula Magna "Aldo Cossu" dell'Università di Bari.

(foto Fb Pasquale Martino)