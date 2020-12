Teatro in lutto, morto il maestro burattinaio e mascheraio barese Giancarlo Santelli: una lunga carriera tra Eduardo e Strehler

Il mondo del teatro è in lutto per la morte di Giancarlo Santelli, attore, burattinaio e mascheraio di origini baresi dalla prestigiosa e lunga carriera internazionale. Aveva 76 anni. originario di Santeramo in Colle, Santelli (pseudonimo di Giovanni Prisciantelli) era cresciuto alla scuola di Giorgio Strehler.

Da anni viveva a Monterotondo, in provincia di Roma: nel corso degli anni ha lavorato nelle compagnie di Eduardo De Filippo e Riccardo Billi. Le sue creazioni sono state indossate, nel tempo, oltre che nelle produzioni di Eduardo anche in quelle di Roberto De Simone, Bernardo Bertolucci, Dario Fo e Macario.

