Una corona di fiori bianchi e rossi, da Bari l'omaggio all'imprenditore Nicola Amenduni nel giorno dei funerali a Vicenza

Il gesto dell'amministrazione comunale in segno di cordoglio, in occasione delle esequie che saranno celebrate domani a Vicenza: "Ha incarnato un modello di imprenditoria coraggioso e lungimirante, motivo di orgoglio per la città"