Politica in lutto per la scomparsa di Lillino D'Erasmo: "La destra barese perde un riferimento"

"La destra barese e pugliese perde oggi un amico ed un riferimento storico. Ci ha lasciato Lillino D'Erasmo, con cui ciascuno di noi ha vissuto la Politica degli ideali, dei valori e della comunità umana. Un uomo buono e fidato, sempre presente e pronto a tendere la mano". Così in una nota, Fratelli d'Italia Puglia esprime il cordoglio per la morte di Lillino D'Erasmo, storico esponente della destra barese, scomparso all'età di 77 anni.

Nell'ambito del suo impegno politico, D'Erasmo era stato anche presidente provinciale di An. In una nota il parlamentare e coordinatore pugliese di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato, esprime così il suo cordoglio, ricordando il ruolo e la figura di D'Erasmo: "A Lillino D’Erasmo, "il federale" - scrive Gemmato - mi legava un affetto vero e sincero. Forte il ricordo dei momenti belli legati alla giovane età ed ad un'idea di destra di governo che Lillino ha saputo interpretare sempre al fianco di Pinuccio Tatarella. Bari e la Puglia erano, con Lillino e Pinuccio, il laboratorio politico di una destra sociale, popolare, nazionale che ha avuto negli anni novanta la sua sublimazione. Persona mite e sempre propensa al dialogo, da presidente provinciale di AN ha dato molto alle giovani generazioni che vedevano in lui un punto di riferimento. In quel periodo al suo fianco sono stato presidente dei giovani universitari di destra baresi, da lui tanto ho appreso. Grande il vuoto che la sua dipartita lascia".

A ricordarlo è anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre: ""Lillino D’Erasmo non c’è più! Onore a tutto quello che hai fatto per la destra barese e pugliese. Un fortissimo abbraccio alla famiglia", scrive Melchiorre su Fb.