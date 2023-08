Per 43 anni in servizio presso l'Aret PugliaPromozione: addio all'ex direttore generale Matteo Minchillo

E' scomparso all'età di 63 anni Matteo Minchillo, ex direttore generale di PugliaPromozione. Minchillo era da pochi mesi in pensione, dopo oltre 43 anni trascorsi in servizio presso l’Agenzia Regionale del Turismo (AReT) Pugliapromozione.

"Tutto il personale partecipa con commozione alla perdita di Matteo Minchillo, già Direttore Generale di Pugliapromozione, amministratore profondamente dedito al lavoro per la sua amata regione. Il Direttore Generale Luca Scandale e tutti i dipendenti di Pugliapromozione affranti, sono vicini alla famiglia del caro Matteo", si legge in una nota dell'agenzia.

Minchillo ha iniziato il suo impegno, appassionato e di grande dedizione, nel 1985 nell’Azienda di Promozione Turistica di Foggia, per poi proseguire fino ai vertici sempre guidato da grande impegno e professionalità, cortesia verso i suoi colleghi e sempre presente nei momenti di crescita.