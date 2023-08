Una vita nel segno dell'arte, addio al gallerista di origini baresi Pasquale Leccese

Si è spento all'età di 66 anni il gallerista Pasquale Leccese. Nato a Bari, nei primi anni Ottanta si era trasferito a Milano, dove aveva fondato la sua galleria 'Le case d'arte'.

"Pasquale Leccese è stato un protagonista straordinario dell’arte contemporanea - lo ricorda Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comuen di Milano - Pasquale - tra Milano, Cisternino e il resto del mondo - ha seminato idee, raccontato storie e stimolato conoscenza e curiosità in chi gli è stato accanto. Dobbiamo molto alle sue intuizioni e alla sua appassionata voglia di costruire momenti e progetti".

"Anche la città di Bari piange la scomparsa di Pasquale Leccese", scrive sui suoi canali social l'assessora alle Culture del Comune di Bari, Ines Pierucci, dedicando il suo pensiero a Leccese, che in tanto oggi salutano come "il più geniale dei galleristi italiani". "'Gallerista, giornalista, cercatore, giardiniere' così amava definirsi colui che rappresenta un pezzo importante della storia dell’arte contemporanea internazionale", lo ricorda ancora Pierucci. "Tra le sue tante dichiarazioni mi ha colpito un’affermazione che concordo e che anche nel suo nome proverò a portare avanti: “Chi l’ha detto che spostarsi dal centro verso la periferia per vedere una mostra debba essere un problema?”. Con queste parole, nell’abbracciare con tanto affetto la sua famiglia, Vito, Annalucia e Natale, auspico per la città di Bari un doveroso omaggio a Pasquale Leccese, che unisca Milano e Bari, due città che da sempre si guardano con ammirazione e che oggi piangono l’artista, cittadino del mondo, Pasquale Leccese".