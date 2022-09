Lutto nel mondo della medicina barese, è morto il professor Nicola Brienza: "Professionista dalla grande umanità"

Lutto nel mondo della medicina barese: è morto il professor Nicola Brienza, direttore dell’unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione 1 del Policlinico di Bari. Un professionista apprezzato e un protagonista, negli ultimi due anni, nella battaglia contro il Covid coordinando la sua equipe nell’assistenza dei pazienti ricoverati in gravissime condizioni in rianimazione

In una nota, "l’intera comunità del Policlinico di Bari si stringe al dolore dei familiari per la scomparsa improvvisa" del professore. “Perdiamo non solo un medico - si legge ancora - dalle straordinarie capacità scientifiche e cliniche che è stato impegnato giorno e notte in prima linea nella lotta al Covid, ma anche un professionista di grande umanità sempre pronto a mettersi a disposizione nell’assistenza e nella cura dei pazienti e nei confronti dei colleghi e della comunità del Policlinico".

"Viene a mancare non solo il professor Brienza, ma anche l’amico Nichi con cui condividere le difficoltà da affrontare e i risultati raggiunti e con cui ridere e scherzare perché Nichi sapeva essere un professionista serio e allo stesso tempo un amico con la battuta e il sorriso sempre pronti” commenta il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore. “Siamo vicini alla famiglia in questo momento di grandissima sofferenza” si legge ancora nella nota.