Addio al prof. Umberto Ruggiero: fu tra i fondatori e rettore del Politecnico di Bari

Lutto nel mondo accademico della città di Bari: è morto a 96 anni il professor Umberto Ruggiero, tra i fondatori del Politecnico di Bari (istituzione che ha presieduto come rettore tra il 1994 e il 1997) e pioniere dell'ingegneria meccanica in Puglia.

Da cavaliere della Repubblica Italiana (1969) conferito dall'allora Presidente, Giuseppe Saragat a commendatore della Repubblica (2023), attribuito dal Presidente in carica, Sergio Mattarella. Il professor Umberto Ruggiero, spiega il Poliba in una nota, "è stato un vero monumento e pioniere dell'ingegneria meccanica in Puglia, e, soprattutto, artefice e promotore del Politecnico di Bari".

Il rettore, Francesco Cupertino, ha manifestato il proprio cordoglio per la scomparsa dell'illustre accademico: "Partecipiamo al lutto della famiglia - dice - con

grande affetto e profonda riconoscenza nei confronti dell'uomo straordinario, del docente illuminato e della guida sapiente che il professor Ruggiero ha

sempre rappresentato per tutti noi, nella sua lunga e onorata carriera".

L’amministrazione comunale di Bari, "appresa la scomparsa del professor Umberto Ruggiero, esprime ai suoi familiari il cordoglio della città di Bari per la perdita di un pioniere dell’ingegneria meccanica in Puglia, uno degli artefici di un progetto ambizioso e lungimirante che ha cambiato la storia dell’alta formazione nel sud Italia: la nascita del Politecnico di Bari, il terzo d’Italia e il primo del centro-sud". La camera ardente sarà allestita nella giornata del 17 maggio, dalle 10,30, nella cappella 'Sedes Sapientiae' nel Campus Universitario. Il rito funebre sarà celebrato alle 16 nell'Aula Magna 'Attilio Alto'.