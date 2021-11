Lutto nel mondo del commercio barese: addio a Raffaele Pisciotta, fondatore della storica boutique 'Raphael'

Lutto nel mondo del commercio barese: è morto a 99 anni Raffaele Pisciotta, decano del settore in città e storico fondatore della boutique Raphael, dal 1966 uno dei punti di riferimento della moda nel centro Murattiano. Proprio nel 2016 Pisciotta aveva festeggiato i 50 anni di attività del punto vendita,

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per ricordare la figura di Raffaele Pisciotta: "Ha vissuto al confine di due mondi - racconta il figlio Marcello in un post su Facebook -, incrociando anni rivoluzionari in cui scompaiono abitudini consolidate, canoni politici, riferimenti culturali ed etici che a lungo hanno dato fisionomia alla nostra civiltà’ e alle nostre comunità. Le innovazioni scientifiche in questo secolo e in questi pochi ultimi decenni, hanno reso possibili cambiamenti vertiginosi trasformando il nostro mondo sia fisico che virtuale. Modificando la psicologia delle nuove generazioni. Raffaele, si è sempre posto con intelligente curiosità ai cambiamenti. Ha cercato costantemente di adattarsi alle nuove realtà che la vita, il mercato gli ponevano. Ha sempre letto il presente per programmare il futuro. Ovvio che nell’arco di una lunga vita economica non tutte le scelte sono fortunate e indovinate, ma ha sempre posto coraggio e determinazione alle evoluzioni necessarie".