Nella Pinacoteca di Bari una mostra dedicata alla scultura 'Il Riposo': raccolti i disegni di Caccavale ispirati all'opera di Belliazzi

Per la prima volta sono riuniti i lavori che Giuseppe Caccavale sull'ispirazione dell'arte di Raffaele Belliazzi. È stata presentata, nella Pinacoteca Metropolitana 'Corrado Giaquinto' di Bari, la mostra '1875 2005 2023 Il riposo Raffaele Belliazzi Giuseppe Caccavale', promossa dalla Città metropolitana di Bari e curata da Chiara Bertola. L’esposizione racconta l’incontro tra l’artista Giuseppe Caccavale (nato ad Afragola nel 1960) e l’opera verista 'Il riposo' di Raffaele Belliazzi (1835 - 1917), conservata nella Pinacoteca Metropolitana, da cui ha avuto origine una ricerca durata diversi anni. La mostra resterà aperta fino al 14 gennaio 2024.

Sono riuniti, per la prima volta nella loro interezza, tutti i lavori, disegni, dipinti a pastello, spolveri e affreschi che Giuseppe Caccavale ha realizzato intorno alla scultura di Belliazzi in diverse tappe (presso la Fondazione Querini Stampalia a Venezia nel 2006, nella galleria Marilena Bonomo di Bari e alla galleria Faggionato Fine Art di Londra nel 2008, nella galleria Claudia Gian Ferrari a Milano nel 2009) cui si aggiunge una poesia di Osip Mandel’stam, tratta dalle Ottave e scritta nel 1933.

Le tre date del titolo rimandano all’anno di realizzazione dell’opera (1875), all’anno del primo studio compiuto dall’artista sulla scultura (2005) e infine all’anno dell’attuale mostra. Il percorso espositivo è concentrato nella sala dove sono collocati, tra gli altri, gli affreschi greco-bizantini e le tavole di Alvise Vivarini e dove temporaneamente è stata posizionata la scultura in terracotta di Belliazzi per supportare il dialogo con l’intervento contemporaneo.

"Questa mostra è una 'traduzione' della scultura di Belliazzi attraverso vari codici artistici; un viaggio che ha consentito all'opera e, quindi, alla Pinacoteca metropolitana di attraversare e farsi conoscere in altri luoghi e musei - ha affermato Francesca Pietroforte, consigliera metropolitana delegata ai Beni culturali - Questo è stato un anno da record per il nostro museo. Più che puntare solo su un’unica importante mostra abbiamo deciso di organizzare più esposizioni accompagnate da eventi collaterali, iniziative e laboratori. Ciò ha consentito di avvicinare i visitatori al museo e rendere più accogliente la nostra Pinacoteca. I riscontri sono stati più che positivi e i numeri parlano chiaro: lo scorso mese abbiamo registrato un’affluenza di visitatori, soprattutto di cittadini baresi, pari a quella rilevata nell’arco di tutto lo scorso anno".

"La mostra di Caccavale chiude un ciclo di esposizioni finalizzato a valorizzare alcune opere di rilievo della Pinacoteca", ha dichiarato il Dirigente del Servizio Beni Culturali e Ico della Città Metropolitana di Bari, Francesco Lombardo.

"In questa esposizione l’opera di Belliazzi è guardata con un altro occhio grazie all’energia e alla poetica dei valori di Caccavale che, con la sua azione, apre nuovi orizzonti di ricerca e di studio verso il patrimonio artistico e culturale della Pinacoteca metropolitana e della città", ha aggiunto Micaela Paparella, consigliera comunale di Bari, delegata alle Politiche di valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed architettonico e dei contenitori culturali.

"L’incontro del mio sguardo con la terracotta di Belliazzi ha dato vita ad un ampio cantiere di ricerca durato diversi anni - ha spiegato Caccavale - Questa scultura fu per me una rivelazione. Non ne conosco altre con un respiro del genere. È una scultura viva. Questo mi ha portato ad attraversare l'opera con una serie di elementi visivi; un lavoro fondato sullo sguardo, sugli occhi, sul dettaglio".

"La mostra - ha spiegato la curatrice Chiara Bertola - riunisce e dà ordine ai registri visivi dell’insieme delle ricerche e degli approfondimenti fatti intorno alla scultura. Con questa operazione Caccavale ha risvegliato il fanciullo di Belliazzi, portandolo in giro per il mondo e donandogli vitalità".

Marilena Di Tursi, autrice del testo 'Conversario' legato all'esperienza artistica protagonista della mostra, ha sottolineato "l’aspetto metodologico di questa operazione che può diventare un modello per riavvolgere il passato, un nuovo approccio al tema del rapporto tra passato e presente in luoghi, come la Pinacoteca, ricchi di storia".

Giuseppe Caccavale

Giuseppe Caccavale è nato a Afragola, in provincia di Napoli, nel 1960 e vive tra Parigi e Bari. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Le sue ricerche sono una stratigrafia di Discipline, un processo che determina pagine visive linguisticamente rinnovate attraverso grammatiche e modalità che vengono dai campi della traduzione. Ogni progetto si sviluppa come uno spazio musicale tra gesti e parole, la costruzione di figure e lettere con materiali naturali. Vari sono stati i soggiorni di studi al Monte Athos grazie all’Unesco e nelle Fiandre per studiare i Primitivi Fiamminghi e il canto polifonico.

Ha rappresentato l’Italia alla LVI Biennale di Arti Visive di Venezia, suoi progetti sono stati presentati al 'Maxxi' di Roma, alla Chapelle de la Vielle Charitè di Marsiglia, Musèe de Marseille. All’Istituto Nazionale della Calcografia di Roma, da Faggionato Fine Arts a Londra, da Bernier-Eliades a Atene, da Claudia Gian Ferrari a Milano, Valentina Bonomo a Roma. Ha partecipato alla prima Triennale d’Arte d’Armenia.

Un’intensa collaborazione da anni si sviluppa con il Cirva - Centre International de Recherche sur le Verre, Marsiglia. Ha realizzato due opere pubbliche in collaborazione con il compositore Stefano Gervasoni, il 'Viale dei Canti' a Parigi, Istituto Italiano di Cultura, e 'Segni per la speranza', un webwall commissionato dalla Fondazione Spinola Banna e il Ministero alla Cultura a Torino. Un’ultima opera pubblica è stata realizzata con i suoi allievi a Parigi, 'Projet Paul Celan', Ecole des Arts Decò, Ecole Normale Superieure, Crous. Dal 2011 insegna Arti Murali e Poetica degli spazi all’Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs di Parigi.