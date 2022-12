Le foto e le parole delle donne coraggiose che affrontano la malattia: a Bari la mostra 'Mi racconto'

Inaugurata, ieri nel Teatro Margherita di Bari, la mostra 'Mi Racconto, il potere terapeutico delle parole' che celebra, attraverso 14 fotografie d'autore, la forza e il coraggio delle donne che hanno affrontato il tumore al seno. Il progetto, realizzato tramite l'impegno della Breast Unit di Ospedale Santa Maria, propone gli scatti realizzati da dal fotografo veronese Maurizio Marcato che catturano la forza delle emozioni di chi ha già superato e di chi sta affrontando questa battaglia, narrano un percorso di cura che è prima di tutto un viaggio dell’anima. Fotografie potenti per narrare il cambiamento, l’accettazione che non è rassegnazione, la scoperta di una nuova consapevolezza di sé. Tutto ciò è racchiuso nel potere della condivisione, per esorcizzare la paura e trasformare l’esperienza in un messaggio di speranza e di prevenzione.

La mostra, gratuita per i visitatori dell’esposizione Real Bodies Experience, è concepita come un percorso interattivo e sensoriale, un’esperienza immersiva, dove alla forza evocativa delle immagini si accompagna il racconto delle storie attraverso voci narranti. Accanto a ogni immagine i visitatori troveranno un Qr Code: inquadrandolo con la fotocamera dello smartphone potranno ascoltare, dalla voce narrante, le parole dei racconti di queste donne che hanno ispirato l’interpretazione fotografica.

Le immagini in mostra sono frutto dell’interpretazione fotografica del racconto delle esperienze delle donne che hanno partecipato al progetto di medicina narrativa inaugurato dalla Breast Unit di Ospedale Santa Maria di Bari: un approccio terapeutico che fa leva sulla scrittura autobiografica delle proprie emozioni. Raccontare tramite la scrittura le proprie esperienze è un metodo efficace per riflettere, elaborare e integrare vissuti particolarmente significativi come quello del tumore al seno. La volontà è quella di far convergere sempre di più la sfera emotiva a quella personale nell'ambito della cura. Tutto ciò è stato raccolto anche nel libro 'Mi Racconto', che sarà disponibile presso la Breast Unit della clinica barese.

"La mostra e il libro che ne raccoglie immagini e storie sono un laboratorio di medicina narrativa grazie al quale le pazienti attraversano il dolore, lo elaborano e lo trasformano in testimonianza - ha spiegato l'amministratore delegato di Ospedale Santa Maria, Eleonora Sansavini - Raccontando il loro 'Io' più intimo fin dal momento in cui scoprono la malattia, mettendosi a nudo, queste donne trasmettono emozioni, condividono pensieri e paure. Tutto ciò ci dà la possibilità di cogliere un punto di vista che non è definibile soltanto attraverso la prospettiva medica tradizionale. Comprendere il dolore significa entrare in relazione con chi lo sta affrontando, riconoscendone l’importanza del vissuto: solo così è possibile valorizzare il percorso di cura di ogni persona".

"Raccontarsi, attraverso immagini e parole, può essere considerato al pari di una terapia: imparare a riconoscere ed esprimere le emozioni ci aiuta a governarle, è un po’ come svelarsi a sé stessi e agli altri - ha sottolineato la responsabile della Senologia di Ospedale Santa Maria, Antonietta Ancona - Nelle immagini e nei racconti di queste donne ci sono paura, sofferenza, ma molto spesso è ancor più forte il riscatto e la voglia di rinascita, la determinazione a reinventarsi in una nuova dimensione più consapevole. In ognuno di questi percorsi narrativi c’è una donna diversa, con una propria identità, una storia e un vissuto unici. Spero che questo progetto possa aiutare le persone che si troveranno a dover intraprendere questo percorso a non sentirsi sole e a ispirare e a far emergere la forza che è in ognuna di loro".