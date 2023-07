La storia di 'cape de firr' attraverso foto e cimeli: a Cassano arriva la mostra 'La Fontana racconta'

Storie da fissare nella memoria, di fontanine e di persone, in 60 scatti e decine di manufatti d’epoca. 'La Fontana racconta', la mostra itinerante di Acquedotto Pugliese, fa tappa a Cassano delle Murge. Dal 24 luglio al 25 agosto fotografie e cimeli che raccontano la storia delle mitiche fontanine di Aqp, 'le cape de firr', icone in ghisa dell’emancipazione della Puglia dalla scarsità d’acqua, saranno a disposizione dei cittadini nel Museo del Territorio di Cassano e dell’Alta Murgia (in via Sanges). La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 18.30 alle 20.30. L'ingresso è libero.

Alta 128 centimetri e conosciuta nel Barese come la 'cape de firr', letteralmente la testa di ferro, la fontanina è la protagonista di questa mostra. Protagonista nelle piazze di tutta la Puglia, è ancora oggi un simbolo della Regione oltre che un utile ausilio per la sete e la calura.

"Queste opere - ha commentato il Consigliere di Amministrazione di Aqp, Francesco Crudele - ci consentono di rivivere un pezzo di storia fondamentale per la Puglia. L’acqua delle fontanine di Aqp, che in questi giorni di forte caldo utilizziamo dandole per scontate, sono una conquista per tutto il territorio pugliese. Siamo estremamente felici di condividere anche con Cassano la nostra mostra itinerante".

"Questa mostra ci permette di aprire finalmente le porte del nostro Museo del Territorio - ha aggiunto il sindaco di Cassano delle Murge, Davide Del Re - raccontando ciò che rappresentavano le 'cape de firr' per i nostri nonni che si recavano ogni giorno per approvvigionarsi di acqua presso di loro. Quell’acqua era preziosissima e scoprire la vita di questo elemento urbano permetterà di ripercorrere la storia della nostra comunità".