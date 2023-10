Le opere installate nella Chiesa Rupestre di Santa Candida, a Lama Picone una mostra iconografica

La Chiesa rupestre di Santa Candida, sita tra il verde degli ulivi di Lama Picone di Bari, ieri si è trasformata, eccezionalmente, in un museo per accogliere la Mostra collettiva intitolata 'I Santi Ritrovati'.

Nove opere raffiguranti i Santi dell’iconografia sacra bizantina, accuratamente installate nelle nicchie del sacro ipogeo, sono state realizzate dai talentuosi artisti locali, Natalia Bartoli, Angela Consoli, Lello Gelao, Gianna Maggiulli, Luciano Ponzio, Myriam Risola, Tiziana Sala, Annamaria Suppa e Paolo Tinella, coordinati dalla critica d’Arte Anna D’Elia.

È stata l’occasione per aprire al pubblico un luogo 'spirituale' di straordinaria bellezza scelto dal promotore dell’evento, l’Archeoclub 'Italo Rizzi' di Bari, in nome dell’amore per il territorio, per l’arte e la cultura.

L'evento artistico è stato accompagnato anche da una visita guidata speciale nel sito storico. L’incontro ha visto la presenza di personalità del mondo dell’arte e delle Istituzioni pubbliche, oltre ad un folto numero di pubblico spinto dalla curiosità di conoscere una meravigliosa realtà presente nella periferia della città, che racconta la storia millenaria del nostro territorio.