Opere di street art e fumetti per celebrare l'icona pop: a Bari una mostra dedicata a Raffaella Carrà

Il Museo Civico di Bari ospiterà dal 23 giugno al 3 settembre, una mostra dedicata a Raffaella Carrà. L'esposizione, secondo quanto riporta l'Ansa, comprenderà opere grafiche, street art, collage e fumetti, per celebrare il mito dell'artista scomparsa il 5 luglio 2021.

La mostra, a cura di Maria Paternostro e Silvia Minelli, è stata realizzata lo scorso inverno per lo spazio espositivo fiorentino di 'Informacittà - L'arte di comunicare' e, nei prossimi giorni, giungerà anche a Bari.

L'evento ospiterà artisti internazionali come la greca Kelly K, il cileno Gabriel Ebensperger, la persiana Daria Derakhshan la francese Zelda Bomba, fino agli italiani Simon The Graphic, il Grande Flagello, Stefano Menicagli, Andrea Giacopuzzi, Elisabetta Raineri, Andrea Mattiello. L'esposizione sarà arricchita da tanti street artist, tra cui anche Miss Quark. Una sezione della mostra è dedicata anche ai fumettisti con matite come Vauro e Donald Soffritti.