Motociclista prende ascensore per disabili e sfreccia nel sottopasso: degrado surreale in via Dieta di Bari

Un motociclista percorre indisturbato il sottopasso di via Dieta di Bari, tra i quartieri San Pasquale e Madonnella del capoluogo pugliese: prima entra utilizzando l'ascensore dedicato ai disabili, quindi esce prendendo direttamente una rampa. La surreale scena è stata immortalata in un video pubblicato sui social dal gruppo Lezzanzare, che da anni si occupa di educazione stradale e rispetto dei diritti dei più deboli, in particolare dei disabili.

Tra l'ironico e il sarcastico i commenti dell'associazione e del gruppo sui social dove è intervenuta anche un'altra associazione, Retake, che anticipa un intervento di riqualificazione: "A breve - scrivono - quel sottopasso lo rinnoveremo come sappiamo noi ma il degrado mentale è difficile da arginare"