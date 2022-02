L'estate di Msc Crociere con Bari protagonista: il porto accoglierà 3 navi per 81 scali stagionali

Il porto di Bari sarà protagonista dell'estate 2022 di Msc Crociere. La compagnia marittima ha presentato gli itinerari che vedranno di nuovo operative tutte le 19 navi della flotta. In Italia saranno ben 15 i porti di imbarco in 9 regioni differenti.

Bari vedrà l'arrivo di 3 navi che effettueranno 81 scali durante tutta la stagione. Complessivamente i porti pugliesi, compresi Taranto e Brindisi accoglieranno 5 navi per 145 scali totali.:“Oggi MSC Crociere, con 13 navi già rientrate in servizio e pronte a ripartire, è la compagnia con il più elevato numero di unità che hanno ripreso ad offrire crociere. Entro l’estate l’intera flotta di 19 navi sarà operativa, il numero più alto in assoluto nella storia della Compagnia” ha sottolineato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere. “Di conseguenza saremo in grado di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in cui operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per tutta l’estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi mari alle quali nel finale della stagione se ne aggiungeranno altre".