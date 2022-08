Controlli stradali elettronici a Noicattaro, 22 multe in 4 giorni

Mostrano efficacia le strumentazioni elettroniche con cui gli uomini della Polizia Locale di Noicattaro stanno conducendo i consueti controlli stradali: negli ultimi 4 giorni, infatti, grazie all'ausilio della tecnologia sono stati elevati 17 verbali per mancate revisioni e 3 multe per circolazione di veicoli con assicurazione scaduta. I poliziotti, inoltre, hanno applicato una sanzione per utilizzo del cellulare durante la guida ed una per guida con patente scaduta.

Tutte le violazioni rilevate attraverso le strumentazioni digitali, sono state immediatamente contestate ai trasgressori della legge. Ulteriori controlli mirati nelle piazze e nei parcheggi del Comune in provincia di Bari, sono stati sià pianificati per i prossimi giorni: l'impegno della Polizia Locale sarà concentrato sulla rimozione e sanzione dei veicoli lasciati in sosta senza la copertura assicurativa prevista obbligatoriamente dalla legge. Questi mezzi, spesso auto ormai da rottamare, oltre che essere un pericolo, sottraggono spazio pubblico alla regolare sosta e forniscono un'immagine di degrado nelle zone in cui vengono lasciati.