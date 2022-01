La Multiservizi 'adotta' due aiuole davanti al Petruzzelli: ripristino del manto erboso e nuovi fiori in arrivo

La Multiservizi 'adotta' le aiuole prospicienti il Teatro Petruzzelli. L'azienda municipalizzata del Comune, con apposita determina firmata dal dirigente del primo Municipio, procederà così a riqualificare le due aree verdi in corso Cavour: il progetto, presentato dal legale rappresentante della Multiservizi in base a quanto previsto dal Disciplinare per l’adozione di aree a verde appartenenti al patrimonio comunale, è stato infatti valutato positivamente dalla commissione tecnica incaricata, dalla ripartizione Tutela ambiente, Sanità e Igiene nonché dal Municipio I, territorialmente competente.

Nel rispetto della configurazione storica delle aiuole, l'intervento di riqualificazione prevede da un lato il ripristino del manto erboso ormai deteriorato attraverso la posa di un prato pronto, dall'altro la salvaguardia, o eventualmente la sostituzione, delle piante esistenti - con specifico riferimento alle siepi di chamaerops e di rose e alle piante di pitosforo nano - cui si aggiungerà la piantumazione di essenze floricole stagionali, per offrire allo sguardo macchie di colore cangianti con il succedersi delle stagioni. Nell’ambito dei lavori verrà anche installato un nuovo impianto di irrigazione.

Come previsto dal disciplinare, nell’ambito dell’affidamento sono a totale carico del soggetto affidatario i costi necessari ad assicurare la pulizia delle aiuole (compresi l’asporto e la corretta differenziazione dei rifiuti) e la manutenzione ordinaria dei due spazi. Inoltre l’affidatario potrà pubblicizzare l’iniziativa collocando in loco apposite targhe informative e di ringraziamento. L’adozione si intende valida per due anni, eventualmente rinnovabili.