Messi in sicurezza gli ingressi ai box interrati delle case Arca di Mungivacca, il M5S: "Primo passo ma non basta"

“Finalmente grazie alle segnalazioni sui ripetuti atti vandalici ai danni dei 40 box interrati di pertinenza degli alloggi popolari di Mungivacca, dopo la fine dei lavori di manutenzione, qualcosa si è mosso. I residenti ci hanno infatti detto che questa mattina l’Arca ha messo in sicurezza gli ingressi ai locali, così finalmente cesserà il continuo viavai di gente": ad affermarlo, in una nota, sono la consigliera regionale pugliese del M5S Antonella Laricchia, e la collega pentastellata in Consiglio comunale a Bari, Alessandra Simone". che ieri ha inviato una pec all’Arca sulle incursioni nel cantiere e al continuo rinvio della fruizione dei box da parte dei residenti di Mungivacca, chiedendo di intervenire tempestivamente e di ricevere notizie esaustive in merito, anche documentazione per spiegare la situazione di stallo".

"Un primo risultato ottenuto anche grazie alla stampa che ha dato eco alla nostra denuncia e che ringraziamo.- aggiungono - Purtroppo però a causa della mancata chiusura del cantiere al termine dei lavori iniziati nel 2018, dopo 15 anni di abbandono, sarà necessario intervenire nuovamente per rimettere in sicurezza i box, e spendere ulteriori soldi pubblici (sembrerebbe intorno ai 60.000 euro)”. Lo dichiarano la consigliera comunale del M5S Alessandra Simone e la consigliera regionale del M5S Antonella Laricchia. Ora è necessario procedere il prima possibile al ripristino del decoro dei locali e alla consegna degli stessi, fissando i criteri per l'assegnazione e riaprendo i termini, per garantire che vadano a chi ne ha realmente bisogno. Continueremo a seguire e monitorare la situazione - proseguono le pentastellate - per assicurarci che finalmente questa questione arrivi ad una conclusione. I residenti aspettano da troppo tempo e non possono attendere per altri 20 anni”.