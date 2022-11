Cinque concerti di Natale nei quartieri di Bari, torna Municipi Sonori: "Città policentrica e cultura anche nelle periferie"

Cinque concerti per altrettante aree della città di Bari, con l'obiettivo di coinvolgere rioni e periferie verso e durante le Feste natalizie: è stato presentato il programma invernale di Municipi Sonori, l'iniziativa che vede coinvolti il Comune, la Fondazione Petruzzelli e proprio i cinque Municipi del capoluogo pugliese con le performance dei maestri del politeama cittadino in scenari inediti per concerti gratuiti (con accesso fino ad esaurimenti dei posti disponibili). Si tratta di un bis dell'iniziativa che ha animato con successo la scorsa estate barese. Questa volta sarà protagonista l'orchestra di ottoni e percussioni del Teatro Petruzzelli diretta dal maestro Giovanni Pellegrini.

Si comincerà con il primo Municipio giovedì 15 dicembre alle 20.30 nella chiesa di Sant'Antonio a Madonnella, quindi, il 19 sarà la volta per il Municipio IV dell'auditorium Calamandrei di Carbonara. A Natale l'orchestra suonerà nella Parrocchia di San Pasquale (Municipio II) mentre il 29 e 30 dicembre appuntamento rispettivamente nella sede della Fondazione Giovanni Paolo II (quartiere San Paolo-Municipio III) e al teatro Magrini di Palese (Municipio V). Tutti i concerti avranno inizio alle 20.30.

L'iniziativa è stata presentata a Palazzo di città dal sindaco Antonio Decaro, dall'assessora cittadina alle Culture, Ines Pierucci, dal sovrintendente della Fondazione Petruzzelli, Giampaolo Biscardi, nonché dai presidenti dei Municipi II, III, IV e V, rispettivamente Gianlucio Smaldone, Nicola Schingaro, Grazia Albergo e Vincenzo Brandi, nonchè dalla presidente della Commissione Risorse e Qualità della Vita del Municipio I, Angela Perna.

"Quest'anno - ha dichiarato il sindaco Antonio Decaro - durante il periodo di Natale il Petruzzelli ci accompagnerà con la musica. Da diversi anni cerchiamo ormai di portare la cultura in tutti i quartieri, nell'ottica di una città policentrica, dei 15 minuti, dove ci sono spettacoli e fare attività sportiva senza andare nel centro cittadino. In questo caso saranno gli altri baresi che andranno nelle zone dove vi saranno gli spettacoli. E' un modo per sentirci insieme parte della comunità della città di Bari".