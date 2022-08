L'orchestra della Fondazione Petruzzelli in concerto nei quartieri: al via da Santo Spirito la rassegna 'Municipi sonori'

Ha preso il via domenica sera dal quartiere Santo Spirito la rassegna 'Municipi sonori. La Cultura si muove con la musica del Petruzzelli', organizzata dall'assessorato alle Culture del Comune di Bari. Cinque appuntamenti gratuiti in altrettanti quartieri cittadini, affidati al talento dei musicisti dell’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli, diretti per l’occasione dal maestro Paolo Lepore.

"Pensiamo che le periferie siano luoghi cui dobbiamo prestare la massima attenzione non solo in termini infrastrutturali e di mobilità ma anche attraverso un’offerta culturale, sempre più ampia e variegata - ha spiegato all'assessora alle Culture Ines Pierucci - Con i concerti di Municipi sonori portiamo i maestri dell’orchestra Petruzzelli in quartieri della città che non hanno teatri abbattendo così una distanza fisica e, al tempo stesso, consentendo ai cittadini che non frequentano il Petruzzelli di godere della bellezza della musica d’orchestra".

Il prossimo concerto si terrà martedì 2 agosto nel parco Giovanni Paolo II, al San Paolo, e ancora mercoledì 3 agosto nel parco di Loseto, recentemente intitolato a Giuseppe Mizzi, quindi giovedì 4 agosto nello spiazzo antistante la chiesa di San Giuseppe, a Madonnella. Ultimo appuntamento venerdì 5 agosto, nel parco di largo 2 Giugno, a Carrassi. Tutti i concerti, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, avranno inizio alle ore 20.30.