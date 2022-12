Concerti, mercatini, presepi e luminarie: i quartieri del Municipio 1 pronti per il Natale, ecco gli appuntamenti

Dai concerti ai mercatini, dai tradizionali presepi alle luminarie: i quartieri del Municipio 1 si animano per le festività natalizie. A rendere noto il calendario delle iniziative, tutte gratuite, è il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti. "Facendo i conti con i pochi fondi a disposizione e alla beneficienza di tanti, siamo riusciti comunque a coinvolgere tutti i quartieri di questo grandissimo territorio. Il nostro augurio e quello di vedere tanta partecipazione", afferma Leonetti. "Ringrazio - aggiunge - gli sponsor, le attività commerciali, le aziende, le associazioni e la prima commissione del Municipio, per il buon lavoro fatto nella costruzione di questo programma".

Di seguito il programma degli eventi:

- 5 dicembre 2022 ore 18:30 nel Cortile della Bellezza, quartiere San Nicola, “Inaugurazione mostra di presepi” promosso dall’associazione “Custodi della Bellezza”

- 7 dicembre 2022 inaugurazione del tradizionale presepe sotto l’Arco della Neve nel quartiere San Nicola a cure del circolo Circolo Acli Dalfino Bari

- 6 dicembre 2022 ore 05:30 accogliamo in piazza Odegitria i runner della tradizionale “Fiaccolata di San Nicola” proposta dal circolo ACLI Dalfino, associazione Roadrunner Bari e associazione Quelli della pineta

- 7 dicembre 2022 “evento di Natale” in piazza Odegitria con la partecipazione della #FISM Federazione Italiana Scuole Materne, patrocinato dal Municipio 1

- 8-9-10-11 dicembre 2022 “Mostra mercato di artigianato Natalizio” in piazza Carabellese nel quartiere Madonnella

- 10 e 11 dicembre 2022 “#vintagemarket Bari” presso il Palaflorio Bari nel quartiere Japigia

- 10 dicembre 2022 ore 9:00 evento sportivo “Vivi lo sport Municipio 1” zona playground nel quartiere Sant’Anna

- 13 dicembre 2022 ore 5:15 Partenza da Piazza Odegitria “Fiaccolata di Santa Lucia” proposta dall’associazione I Custodi della Bellezza & ACLI Dalfino

- 13 dicembre 2022 “Mostra mercato di Artigianato” in via Cardassi zona antistante parrocchia Sacro Cuore

- 13 dicembre 2022 ore 20:00 Concerto “Slide Trombone Ensemble” nella parrocchia Sacro Cuore

- 14 dicembre 2022 ore 20:00 spettacolo in piazza Redentore nel quartiere Libertà con Uccio De Santis & Sounds Cool

- 15 dicembre 2022 ore 20:00 concerto della Fondazione Teatro Petruzzelli promosso dall’assessorato alla cultura “Municipi Sonori di Natale” nel Santuario di Sant’Antonio, quartiere Madonnella

- 20 dicembre 2022 ore 19:00 concerto Sounds Cool sul sagrato della parrocchia San Ferdinando nel quartiere Murat

- 23 dicembre 2022 ore 19:30 nell’auditorium Vallisa, quartiere San Nicola, spettacolo di cabaret “Che….Musica” Antonello Vannucci show

- 26 dicembre 2022 ore 18:30 storico evento della “Natività a Mare” proposta dal circolo ACLI Dalfino. Si parte da via San Marco nel quartiere San Nicola

- 26 dicembre 2022 ore 19:30 concerto “Candlelight Concert” nel Santuario di Sant’Antonio nel quartiere Madonnella

- 27 dicembre 2022 ore 20:30 Commedia comica “Mi separo”Compagnia Piccola Ribalta presso AncheCinema

- 28 dicembre 2022 ore 21:00 spettacolo di varietà “Siamo tutti stressati” con Maretti-Diana presso #teatro Abeliano

- 29 dicembre 2022 ore 19:30 concerto Sounds Cool parrocchia San Nicola in Torre a Mare

- 05 gennaio 2023 ore 18:00 in Piazza Odegitria “aspettando l’Epifania” proposta dall’associazione “I Custodi della Bellezza”