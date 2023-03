Pnrr, nel Municipio III una commissione speciale per monitorare l'utilizzo dei fondi: "Riunioni aperte ai cittadini"

Nella prima riunione, svolta oggi a Bari, è stato nominato all'unanimità presidente: sarà il consigliere Stefano Franco. È stata istituita, nell'ultima seduta del Consiglio del Municipio III, la commissione speciale 'Pnrr, opportunità e decentramento'. Le attività del nuovo organo si svolgeranno quotidianamente: le sedute della Commissione si terranno ogni mattina, dalle 10, e saranno aperte alla cittadinanza.

"Negli ultimi mesi c’è stato un ampio dibattito tra i consiglieri sulla scelta del tema da affrontare nella commissione speciale 2023 - ha dichiarato Nicola Schingaro, presidente del Municipio III - e alla fine, è stato scelto un tema direi molto interessante, che può consentire di porre sul tavolo riflessioni e proposte significative per il nostro territorio. I consiglieri sono motivati. E sono fiducioso circa il fatto che il neoeletto presidente di questa commissione speciale, Stefano Franco, si dedicherà con impegno ai lavori della commissione".

"Sono molto contento della fiducia che i miei colleghi e il presidente di Municipio hanno manifestato nei miei confronti - prosegue Stefano Franco - Il Pnrr è la più grande occasione di costruzione di nuovi presupposti per i nostri quartieri. La mia intenzione è quella, da un lato, di approfondire e monitorare i fondi del Pnrr e le proposte già avanzate dal Comune di Bari che hanno ricadute nei quartieri del Municipio III, dall’altro di ragionare su nuove proposte da presentare al sindaco e alla giunta. Lo faremo coinvolgendo le associazioni e la cittadinanza e per tale ragione ho proposto alla commissione di istituire una consulta cittadina sul tema. Il tempo è poco e il lavoro da fare è molto, ma siamo fiduciosi di poter dire la nostra non lasciando indietro il nostro territorio".